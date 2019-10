Sanremo Giovani 2019: ecco i 65 artisti che si giocano un posto al Festival di Amadeus

Sono 65 (e non 60 come è stato finora) i giovani talenti che accedono alla finale di Sanremo Giovani per aggiudicarsi un posto sul palco del Teatro Ariston insieme ai Campioni al Festival 2020. Dopo il record di domande di ammissione delle ultime edizioni (842, di cui 743 cantanti singoli e 99 gruppi), la sfida entra nel vivo con le audizioni previste per il 3 novembre al Teatro delle Vittorie di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

«Sono felicissimo per questa partecipazione numerosa dei giovani – commenta a caldo il direttore artistico Amadeus – che con quasi 850 iscritti rappresenta il record delle ultime edizioni e sono orgoglioso soprattutto per il livello musicale molto alto di questi ragazzi. Con la Commissione abbiamo ascoltato per ore e ore i brani proposti e abbiamo deciso di alzare il numero dei partecipanti alla fase successiva da 60 a 65.

Ogni genere è rappresentato: dal rap al trap, dall’indie al pop fino ai cantautori. Mi complimento con tutti loro per il lavoro svolto con impegno e passione. Dispiace per coloro che non saranno tra i prescelti ma un tetto era necessario. Si passerà poi dai 65 ai 20 partecipanti che vedremo da Marco Liorni a Italia Sì. Buona fortuna ragazzi».

Ecco tutti gli artisti (in ordine alfabetico) che accedono alle audizioni con i relativi brani [sito Rai]:

Ainè – Van Gogh Alessandro Coli – Paranoia Avincola – Un rider Bizzarro – Parla solo con me Blindur – Eclisse Calma – Labbra & Winston Caponetti – Batman Autogrill Chico – Con me Cobalto – Glover Cristina Cafiero – In punta di piedi Devil A – Disordine Easy Funk – Sognare è gratis Epicoco – Da quando mi hai detto di sì Eugenio in via di gioia – Tsunami Fadi – Due noi Fasma – Per sentirmi vivo Federica Abbate – I sogni prima di dormire Federico Baroni – Psycho Love Filippo Ruggieri – Ah Paolè! Filo Vals – Lunedì Five And Fist – Prima di te Gavio – La mia generazione Giulia Mutti – Romanzo Cattivo I Tristi – L’ultima notte dell’anno Icaro – Via Idem – Non me ne frega un ca Iostoconpaolo – Io sono Paolo Jefeo – Un due tre stella Le Larve – Piove Le radici – Mi basterebbe il tuo nome Leo Gassmann – Va bene così Leonardo De Andreis – Rivelazione Leonardo Tomarelli – Ne ho bisogno Liberementi – Laurearmi in felicità Libero – La casa del vento Loren – Stendhal Lucky&Strike – Sangue & Rossetti Madda – La mia stanza Manitoba – Ci divertiamo Manuel Finotti – Inshallah Manuel Moscatti – Dimentica Marco Sentieri – Billy Blu Marko – Vivròperte Matteo Costanzo – La giusta distanza Michele Merlo – Vorrei proteggerti dal mondo Mike Baker – Stupido Miki – È tutto un bla bla bla Moonage – Portogallo Mose – Hai mai Nico Arezzo – Volo Nova – Resta Patrizio Santo – L’estate a dicembre Puritano – La storia della vita mia Raim – Labirinto Réclame – Il viaggio di ritorno Revman – San Michele il poliziotto Richi Sweet – Dedicata a me Roberta Finocchiaro – L’anima è l’unica chiave Samuel Pietrasanta – E dove sarai tu Seba – Davide contro Golia Shari – Stella Simona Severini – Una cosa bella Thomas – Ne 80 WakeUpCall – Tu non ascolti mai YaMatt – Desideri

Al termine delle audizioni, poi, saranno scelti 20 tra gruppi e artisti singoli che parteciperanno alle “semifinali” in diretta nel pomeriggio di Rai1, all’interno della trasmissione condotta da Marco Liorni Italia Sì, nelle quattro puntate del 16, 23 e 30 novembre e del 7 dicembre.

Allora si conosceranno i 10 finalisti dell’edizione di Sanremo Giovani in onda su Rai1 il 19 dicembre. Solo 5 di loro, infine, entreranno a far parte – assieme ai 2 vincitori di Area Sanremo e al vincitore della passata edizione di Sanremo Young – della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020.