Panariello, Conti e Pieraccioni: il tour teatrale parte da Milano DATE

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni a grande richiesta ripartono ancora insieme per una nuova tournée. E dopo aver riempito i palasport, saranno i teatri a ospitare lo spettacolo Il Tour che partirà il 18 novembre (con replica il 19) da Milano: uno show spiazzante tra gag, tanta ironia, sketch e battute sull’attualità.

L’appuntamento con i tre big dello spettacolo italiano si trasforma in uno show a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano per un varietà unico, uno spettacolo inedito ricco di sorprese e di emozioni. Ecco le date:

18 e 19 novembre – Milano , Teatro degli Arcimboldi

, Teatro degli Arcimboldi 30 novembre – Napoli , Palapartenope

, 2 e 3 dicembre – Roma , T eatro Brancaccio

, T 9 e 10 dicembre – Torino , Teatro Colosseo

14 dicembre – Brescia , Teatro Dis_Play Brixia Forum)

17 e 18 dicembre – Bergamo , Teatro Creberg

21 e 22 dicembre – Bologna , Europauditorium

27, 28, 29 e 31 dicembre – Firenze , Mandela Forum.

Si ride davvero di gusto con il trio toscano, e sarà anche per questa ragione che Giorgio, Carlo e Leonardo sono definiti dal pubblico e dai media i “tre moschettieri della comicità”: il loro non è soltanto un semplice spettacolo da vedere, ma qualcosa di più intenso, accattivante. Tra gli artisti in scena e la platea si consuma e si consolida, data dopo data, un vero e proprio atto d’amore.

Insomma, tutti pazzi per i tre toscani: c’è pubblico di ogni tipo al botteghino, multigenerazionale e di ogni categoria sociale: c’è chi segue Carlo Conti in tv, i fan dei film di Leonardo Pieraccioni e i seguaci dei tormentoni di Giorgio Panariello, che conoscono a memoria tutte le sue battute.