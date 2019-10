Marianne Mirage: è uscito il nuovo album ‘Vite private’, le prossime date live

Vite private è il nuovo album di Marianne Mirage, disponibile su tutte le pirincipai piattaforme digitali e in formato fisico per Sugar Music. Il disco arriva a breve distanza dalla partecipazione al film The Place, per cui Marianne Mirage aveva scritto il brano omonimo come colonna sonora (illustrato da un video girato nel locale romano che ha fatto da set per il film).



E il legame fra cinema e musica continua in questo progetto, in cui l’artista propone all’ascoltatore prospettive intime e punti di vista “rubati” che messi in fila raccontano una storia, una vita. Quella di Marianne Mirage – ma non solo – che tesse storie di solitudini, presenze, trasgressioni, perdite, riconquiste, decisioni, arrivi, partenze, cambiamenti e che mescolano come poche volte succede la leggerezza della melodia all’intensità del racconto.

Questa la tracklist:

Intro L’amore è finito Sul mio divano Tutto Voce senza faccia Atlante Un altro diavolo Adieu Philip Morris blu Terremoto a Tokyo

Per creare questo racconto musicale Marianne ha coinvolto un collettivo di prim’ordine; tra i nomi di spicco si leggono, infatti, quelli di Francesco Bianconi dei Baustelle, Pippo Kaballà, Luca Mattioli, Davide “Shorty” Sciortino, Mario Cianchi e Andrea Bonomo.

Da novembre Marianne Mirage sarà in tour nei club, queste le prime date:

15 novembre – Milano , Biko

, Biko 22 novembre – Roma , Le mura

, Le mura 23 novembre – Prato , Capanno 17

, Capanno 17 7 dicembre – Rimini, Bradipop Club

Bradipop Club 13 dicembre – Pordenone , Astro Club

, Astro Club 17 gennaio – Santa Maria a Vico (CE), Smav