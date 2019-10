Giusy Ferreri: il nuovo singolo è ‘Momenti perfetti’ TESTO

Dal 18 ottobre è in radio e digitale Momenti perfetti (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Giusy Ferreri. Scritto da Roberto Casalino e Niccoló Verrienti, prodotto da Francesco Katoo Catitti, il brano è un’esortazione a concentrarsi sul “qui ed ora”, saper cogliere l’attimo e vivere nel presente per apprezzare davvero quelle piccole cose semplici che in realtà costituiscono i “momenti perfetti” della vita.

Giusy Ferreri Momenti perfetti TESTO

E cammino distratta

tra le foglie in autunno

ho tenuto il tuo nome al riparo dal freddo

della notte passata

a parlare di tutto

senza troppe domande

e mi sono persa

nei tuoi occhi sinceri

che daranno più luce anche ai giorni neri

Guarda il sole stamattina e abbracciami amore mio

c’è soltanto il qui ed ora

ci sei tu, ci sono io

sembra tutto complicato

tempo perso

ma non lo è affatto

siamo tanti lineamenti

siamo momenti perfetti

Siamo momenti perfetti

Ti ho incontrato per caso

ma ti ho amato per scelta

ora diamoci tempo non avere fretta

io ti tengo per mano

ma tu tienimi stretta

e se a volte nel caos ti sentissi vuoto

io sarò li al tuo fianco

e al futuro di penseremo dopo

Guarda il sole stamattina e abbracciami amore mio

c’è soltanto il qui ed ora

ci sei tu, ci sono io

sembra tutto complicato

tempo perso ma non lo è affatto

siamo tanti lineamenti

siamo momenti perfetti

Siamo momenti perfetti

È meglio fermarsi riprendere fiato

nel tuo cuore ho trovato riparo

ricordati sempre nei momenti più o meno belli

l’amore che stringo fra i denti

Guarda il sole stamattina e abbracciami amore mio

c’è soltanto il qui ed ora

ci sei tu ci sono io

sembra tutto complicato

tempo perso ma non lo è affatto

siamo sempre ?

siamo momenti perfetti

Guarda il sole stamattina

e abbracciami amore mio

c’è soltanto il qui ed ora

ci sei tu, ci sono io

sembra tutto complicato

tempo perso ma non lo è affatto

siamo osservatori attenenti

Guarda il sole stamattina

e abbracciami amore mio

c’è soltanto il qui ed ora

ci sei tu, ci sono io

sembra tutto complicato

tempo perso ma non lo è affatto

siamo tanti lineamenti

siamo momenti perfetti

Siamo momenti perfetti

ci sei tu ci sono io

siamo momenti perfetti

ci sei tu ci sono io