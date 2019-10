Dolcenera ospite di Radio Subasio per Subasio Music Club, come partecipare

[CS] Dolcenera, martedì 29 ottobre alle 21:00, sarà assoluta protagonista di una serata magica e, intervistata dallo speaker Roberto Gentile, regalerà un’ora di musica dal vivo al pubblico di Radio Subasio in ascolto da casa ed a 40 fan presenti nello studio di Assisi.

D’altra parte la radio è donna e Radio Subasio – emittente ad alto tasso di femminilizzazione, vista la significativa presenza di speaker donne – è ansiosa di proporre un’artista che ha abituato da tempo a vivere il pop come contaminazione di diversi generi, all’insegna dell’attitudine alla sinergia, propria dell’essere donna.

“La virtù del pop è non avere i limiti di un genere musicale – ha dichiarato Dolcenera – ti permette di rappresentare al meglio la tua esperienza, un viaggio in Sudamerica, i libri letti, le storie di chi ti è vicino”. Consente, si può anche aggiungere, di vivere e raccontare storie non banali anche quando trattano di argomenti abusati.

Creatività e impegno civico sul filo conduttore delle note saranno, quindi, alcuni degli ingredienti di una serata particolare, ad anticipare il tour teatrale di Dolcenera che partirà i primi di novembre proprio dall’Umbria – in particolare da Spoleto – per toccare alcune delle città più belle della penisola.

Per vivere da vicino l’incontro con Dolcenera basta compilare entro il 23 ottobre il form pubblicato sul sito di Radio Subasio. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.