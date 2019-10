Tha Supreme: esce il 15 novembre il primo album ‘23 6451’

[CS] Classe 2001 ma già sulla cresta dell’onda, tha Supreme è sulla bocca di tutti e nessuno ha ancora sentito il suo primo disco. Big news: l’attesa sta per finire, il 15 novembre esce 23 6451 (Epic /Sony Music Italy), album ideato, scritto, prodotto e mixato da tha Supreme.

Il progetto discografico, il cui concept grafico è stato curato a sua volta dall’artista, è disponibile in pre-order, pre-save e pre-add, nei formati digitale, cd, doppio lp standard e doppio lp deluxe colorato con speciale cover lenticolare.

Con 100 milioni di stream e 43 milioni di view per 5 singoli di successo già sulle spalle – oh 9od ft Nayt, m8nstar, scuol4, 6itch, 5olo –, l’artista ha il potere di trasmettere un immaginario completamente nuovo, dando vita a una delle più grandi rivoluzioni musicali dei nostri tempi.

tha Supreme, non solo ha prodotto singoli – tra gli altri – per Salmo, Machete, Mara Sattei, Dani Faiv, Nitro e Izi, conquistando milioni e milioni di play, ha anche affiancato alcuni dei pesi massimi dell’urban italiano, collezionando feat con Fabri Fibra, Gemitaiz & MadMan, Salmo, Tedua.

Davide Mattei, in arte tha Supreme, si distingue per il suo approccio impetuoso e totale alla musica che lo porta sin da giovanissimo a produrre, rappare e cantare, giocando con la voce in un modo del tutto inedito. L’artista è considerato uno dei maggiori talenti europei, nonché un produttore unico nel suo stile.