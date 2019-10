‘Le Kardashian’: su Sky la serie tv che segue la famiglia più famosa di Hollywood

[CS] Il reality show di culto che è diventato un fenomeno di costume negli Stati Uniti, dando vita a innumerevoli spin-off, arriva anche in Italia: dal 21 ottobre su Sky Le Kardashian, lo show che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood.

Creatore e produttore esecutivo della serie è Ryan Seacrest (conduttore di American Idol e co-conduttore di LIVE with Kelly and Ryan). Le star dello show sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

Dal 2007 il reality segue gli alti e i bassi delle loro vite personali e professionali, i matrimoni e le rotture, le nascite dei loro figli, tensioni familiari e momenti felici. Uno sguardo senza filtri nelle loro vite che è il segreto del loro impero mediatico. Le cinque sorelle sono diventate celebrities, trendsetter, influencer, imprenditrici con le loro linee di moda o di cosmetica, regine assolute del jet set internazionale. Insieme raccolgono un totale di quasi 600 milioni di followers su Instagram, 170 milioni su Twitter e 100 milioni su Facebook.

Giunto alla 17° stagione negli Stati Uniti, in Italia si comincia dalla 13. Le Kardashian è dal 21 ottobre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 18:45 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Disponibile on demand, visibile su Sky Go – su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea – e in streaming su NOW TV.