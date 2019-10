Live – Non è la d’Urso, 20 ottobre: anticipazioni puntata, tra gli ospiti Morgan e Pupo

[CS] Domenica 20 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con Live – Non è la d’Urso il programma di VideoNews condotto da Barbara d’Urso.

Tanti ospiti ed interviste esclusive: Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, insieme alle sue tre figlie, sfideranno 5 agguerritissime sfere. Ai microfoni di Barbara d’Urso, Morgan racconterà la sua battaglia per riavere la casa da cui è stato sfrattato lo scorso 25 giugno.

E ancora, Rocco Siffredi e il figlio Lorenzo, per la prima volta insieme in studio, si scontreranno con chi critica il mondo del porno. Inoltre, a Live – Non è la d’Urso, Adriano Panzironi, il guru della dieta più contestata del momento, si difenderà da nuove accuse e inedite testimonianze.

Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il Live Sentiment delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play.