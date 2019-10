Benji & Fede: i fan in Piazza Duomo a Milano per un instore sold out FOTO & VIDEO

Appuntamento ormai immancabile per Benji & Fede che, sabato 19 ottobre, sono stati accolti a Milano da una Piazza Duomo letteralmente gremita. L’occasione è l’instore in Mondadori durante il quale hanno incontrato i fan per presentare il loro ultimo album Good Vibes (Warner Music).

traguardi e i successi che abbiamo raggiunto ci fanno pensare che la nostra energia in questo progetto, in tutto quello che facciamo e incontriamo nel nostro incammino, abbia influenzato la nostra musica. – hanno raccontato Benji & Fede a proposito del disco – Quando ci sentiamo pieni di energia, siamo anche positivi e stiamo bene con noi e con tutto ciò che ci circonda e questa dovrebbe essere lo stato naturale di ogni persona.»

https://www.webl0g.net/wp-content/uploads/VID-20191019-WA0003.mp4 E dopo lo showcase esclusivo per la stampa e l’incontro milanese, il viaggio di Benji & Fede continua secondo il seguente calendario: 18 ottobre – Torino , Mediaworld CC 8 Gallery ore 18

19 ottobre – Milano , Mondadori Megastore Piazza Duomo ore 15

20 ottobre – Modena , Mondadori Bookstore ore 12

, Mondadori Bookstore ore 12 21 ottobre – Mestre , Mondadori c/o CC Nave de Vero ore 15.30

, Mondadori c/o CC Nave de Vero ore 15.30 22 ottobre – Perugia , Mediaworld c/o CC Collestrada ore 16

, Mediaworld c/o CC Collestrada ore 16 23 ottobre – Roma , Discoteca Laziale ore 15.30

, Discoteca Laziale ore 15.30 24 ottobre – Marcianise (CE), Mondadori c/o cc Campania ore 15.30

(CE), Mondadori c/o cc Campania ore 15.30 25 ottobre – Lamezia Terme , Euronics c/o cc Due Mari ore 15.30

, Euronics c/o cc Due Mari ore 15.30 26 ottobre – Bari , Feltrinelli Via Melo, 119 ore 14.00

, Feltrinelli Via Melo, 119 ore 14.00 27 ottobre – Catania , Feltrinelli Via Etnea 283/285 ore 15.30

, Feltrinelli Via Etnea 283/285 ore 15.30 28 ottobre – Palermo , Mondadori Bookstore c/o CC Forum ore 15

, Mondadori Bookstore c/o CC Forum ore 15 29 ottobre – Napoli , Feltrinelli Stazione ore 15.30

, Feltrinelli Stazione ore 15.30 30 ottobre – Firenze , (Campi di Bisenzio) – Mediaworld c/o CC I Gigli ore 17

, (Campi di Bisenzio) – Mediaworld c/o CC I Gigli ore 17 31 ottobre – Stezzano (BG), Mediaworld c/o CC Le Due Torri ore 16