Benji & Fede trasmettono le loro ‘Good Vibes’ nel nuovo album, la presentazione

Che l’occasione sia di quelle “in grande stile” lo si capisce subito: ad accoglierci, all’ingresso dell’hotel milanese in cui ci danno appuntamento, è un megaschermo che propone, in rotazione, i loro ultimi videoclip. È qui che Benji & Fede hanno deciso di presentare il loro nuovo album, Good Vibes, disco che già ha in tasca una hit estiva come Dove e quando e il brano di fresca uscita radiofonica Sale con Shari.

Il duo di Modena si prepara dunque a salire ancora una volta sulla giostra della musica con un fitto calendario di appuntamenti instore e promozione con cui descrivere al meglio il progetto. Benji & Fede ce ne offrono un assaggio proprio a poche ore dalla pubblicazione, con un set chitarra e voce in cui ribadiscono il proprio mondo di note e parole con cui sanno far ballare ed emozionare senza troppi arzigogoli.

Semplici e diretti, Benjamin e Federico hanno saputo affinare le proprie doti arrivando a questo quarto lavoro da artisti navigati – del resto questo sono ormai – senza perdere quella spensieratezza che la loro giovane età regala loro. «Good Vibes è la nostra guida in 12 punti/brani per aumentare le vibrazioni positive perché questo lo è stato per noi per più di un motivo», spiegano.

«È stato stupendo scrivere questo disco insieme a un gruppo di amici, riscoprendo insieme il vero piacere di fare musica in primis per amore e passione, e non solo per lavoro. Perché trovarci in studio e condividere musica e passione ci ha fatto bene e ci ha permesso di mettere in musica i nostri pensieri.

La Vibrazione è come un segnale radio continuamente funzionante e influisce in ciò che sei in ogni momento. Potrà attrarre o respingere persone, eventi ed esperienze che a loro volta coinvolgeranno altre cose e questo è l’obbiettivo delle canzoni che sono nate dopo le tante esperienze di questi anni.

Good Vibes è un’attitudine sia verso le nostre canzoni perché rappresenta meglio il mood e la sonorità del nostro nuovo progetto discografico, sia uno stato d’animo di positività che vogliamo trasmettere.» A contribuire a queste buone vibrazioni ci sono diversi artisti con cui Benji & Fede hanno voluto collaborare; scopriamoli direttamente dalla tracklist:

Good Vibes Solo con te Safari feat. Nek Tatuaggi Sale feat. Shari Quando sei con me L’ultimo gin tonic feat. Rocco Hunt Dove e Quando Mi piace Magnifico difetto Tra lo stomaco e lo sterno feat. Tormento Ogni volta

In occasione dell’uscita di Good Vibes, il duo incontra in fan nelle principali città italiane (qui il calendario instore). Ma intanto, ecco una clip video dallo showcase con cui Benji & Fede hanno presentato l’album alla stampa.

Visualizza questo post su Instagram LIVE #SoloConTe • Solo con te so fare tardi tutte le volte e vado al mare anche a mezzanotte da quando ho incontrato te solo con te dormo di giorno ed esco la sera e non m’importa la luna piena da quando ho incontrato te • #Sale #DoveEQuando #Warner #WarnerSquad #Shari #Tormento #album #newmusicfriday #music #benji #ben #benjimascolo #fede #federicofederossi #federossi #modena #onlygoodvibes #nhow #nhowmilano • 📹 @paoletta1402 Un post condiviso da Musica e Tv 2.0 (@musictvofficial) in data: 18 Ott 2019 alle ore 11:37 PDT E in chiusura lasciamo la parola ai ragazzi: «Hanno detto che eravamo solo due bei faccini. Hanno detto che saremmo stati una meteora. Hanno detto che non saremmo arrivati al secondo album. Hanno detto che non avremmo riempito i palazzetti. Hanno detto che il nostro terzo album sarebbe stato un flop. Hanno detto che non potevamo essere suonati in radio. Hanno detto che non avremmo fatto una hit. Forse oggi ci godiamo un po’ di spensieratezza. Abbiamo iniziato alle 20:05 del 2010 e tutti credevano che saremo stati solo una meteora, ci abbiamo messo anche il nostro “sangue” in 0+ e abbiamo dimostrato che non eravamo solo rumore (siamo solo noise). Non diciamo che siamo arrivati, perché non smettiamo mai di sognare, ma i traguardi e i successi che abbiamo raggiunto ci fanno pensare che la nostra energia in questo progetto, in tutto quello che facciamo e incontriamo nel nostro incammino, abbia influenzato la nostra musica. Quando ci sentiamo pieni di energia, siamo anche positivi e stiamo bene con noi e con tutto ciò che ci circonda e questa dovrebbe essere lo stato naturale di ogni persona.»