AirPlay radio: sul podio Emma, Ferro e Paradiso; Nannini più alta new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 42.2019 (dall’11 al 17 ottobre 2019) che vede confermata al primo posto Io sono bella di Emma mentre vola in seconda posizione Accetto miracoli di Tiziano Ferro (+3) seguito da Non avere paura di Tommaso Paradiso (+3). Secondo i dati EarOne, si ferma ai piedi del podio Circles di Post Malone (quarto, +6) che precede Dance Monkey di Tones And I (quinto, +7), Barrio di Mahmood (sesto, -3) e fk this up di Noëp (settimo, +4). Completano la Top Ten Prima che diventi giorno di Jovanotti (ottavo, -6), Heaven di Avicii (stabile al nono posto) e Tua per sempre di Elisa (decima, -6).

Le tre più alte nuove entrate sono: La differenza di Gianna Nannini (posizione 16), Come mai di Fabri Fibra (posizione 28) e Wow (Niente aspetta) di Malika Ayane (posizione 37).. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].