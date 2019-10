Il Collegio: svelato il cast della quarta edizione ambientata nel 1982

[CS] Partirà martedì 22 ottobre alle ore 21.20 su Rai 2 la quarta edizione de Il Collegio, il docu-reality divenuto un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti. Il programma – esperimento televisivo e sociale realizzato in collaborazione con Magnolia – Banijay Group, quest’anno catapulterà 20 studenti nel 1982, un anno in cui molti dei loro genitori – probabilmente – frequentavano la scuola media. Come si troveranno questi adolescenti nati negli anni 2000 nei panni che furono di mamma e papà?

Scelti tra più di 22 mila ragazzi che si sono iscritti ai provini, il doppio rispetto allo scorso anno, questi i venti studenti che formeranno la classe più rigorosa della tv:

Mariana Aresta, 16 anni (Bitritto – BA)

16 anni (Bitritto – BA) Asia Busciantella Ricci, 15 anni (Trevi – Pg)

15 anni (Trevi – Pg) Martina Brondin, 17 anni (Albignasego – PD)

17 anni (Albignasego – PD) Francesco Cardamone, 14 anni (Roma)

14 anni (Roma) George Ciupilan, 16 anni (Stella – SV)

16 anni (Stella – SV) Vincenzo Crispino, 16 anni (Napoli)

16 anni (Napoli) Vilma Maria D’Addario, 15 anni (Potenza)

15 anni (Potenza) Alex Djordjevic, 15 anni (Nerviano – MI)

15 anni (Nerviano – MI) Claudia Dorelfi, 14 anni (Roma)

14 anni (Roma) Samuele Fazzi, 17 anni (Massa – MS)

17 anni (Massa – MS) Maggy Gioia, 14 anni (Milano)

14 anni (Milano) Giulio Maggio, 15 anni (Montespertoli – FI)

15 anni (Montespertoli – FI) Benedetta gea Matera, 14 anni (Napoli)

14 anni (Napoli) Gabriele Montuori, 14 anni (Marcianise – CE)

14 anni (Marcianise – CE) Gianni Nunzio Musella, 17 anni (Moncalieri – TO)

17 anni (Moncalieri – TO) Alysia Piccamiglio, 15 anni (Soldano – IM)

15 anni (Soldano – IM) Sara Piccione, 16 anni (Dolo –VE)

16 anni (Dolo –VE) Nicolò Robbiano, 15 anni (Quattordio – AL)

15 anni (Quattordio – AL) Mario Tricca, 15 anni (Castel Madama – RM)

15 anni (Castel Madama – RM) Roberta Maria Zacchero, 16 anni (Torino)

Ecco, poi, il corpo docente con a capo Paolo Bosisio (Il Preside), con i volti già presenti nelle precedenti edizioni: David Wayne Callahan (Inglese), Alessandro Carnevale (Arte); Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica); Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze); Luca Raina (Storia e Geografia); Lucia Gravante (Sorvegliante); Piero Maggiò (Sorvegliante) e le new entry Daniele Calanna (Educazione fisica), Giovanna Giovannini (Educazione musicale), Valentina Gottlieb (Aerobica), Carlo Santagostino (Informatica) e Carmelo Trainito (Breakdance).

Tra le novità della quarta stagione: Simona Ventura, che riporterà, attraverso i suoi ricordi ed emozioni, i telespettatori nei mitici anni ’80.