Alberto Urso: esce il 31 ottobre il nuovo album ‘Il Sole ad Est’

Esce il 31 ottobre il secondo album di Alberto Urso, Il Sole ad Est (Polydor/Universal), che segue il successo di Solo e il live tour con l’orchestra che ha registrato due sold out a Roma e a Milano.

Scrive il giovane talento: “Non vedo l’ora di farvelo ascoltare. Ho scelto questo titolo perché come Il Sole ad Est la mia carriera è appena all’alba, ma il mio amore per la musica e l’affetto che mi dimostra la gente mi hanno dato la spinta creativa e l’energia per lavorare a questo nuovo progetto.

Sono e sarò sempre grato agli autori e ai professionisti che mi hanno seguito in questa nuova avventura”.

L’album raccoglie le emozioni vissute da Urso in questi ultimi mesi durante i quali ha incontrato, in televisione e on stage, i moltissimi fan che lo amano. Tante anche le firme che hanno contribuito al disco in uscito, da Kekko Silvestre e Briga a Ermal Meta, oltre Giordana Angi con cui ha scritto Solo con te.