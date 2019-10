La Terra dal vivo sotto i piedi: Daniele Silvestri prepara il nuovo tour senza palco

La Terra dal vivo sotto i piedi: è questo il nome del primo tour nei palasport, senza palco, di Daniele Silvestri al via da Roma il 25 e 26 ottobre. Il cantautore torna a sorprendere portando in scena uno spettacolo nel quale non si esibirà su un normale palcoscenico ma su un gigantesco cumulo di terra (richiamo al titolo dell’album) al centro del palasport, mentre un imponente ledwall e le luci comporranno il resto della scenografia.

«Ci sono voluti 50 anni di vita e 25 di carriera per trovare non tanto il coraggio, quanto la voglia di decidere di fare un tour nei palasport. Ho sempre amato gli spazi più raccolti, o la magia dei teatri.. e continuerò a farlo. Ma ho anche sempre avuto voglia di cimentarmi con sfide diverse, e a quanto pare le nuove canzoni sembrano spingermi in questa direzione» aveva presentato così Daniele il nuovo tour sui social.

E insieme a Silvestri ci sarà una band di nove musicisti mentre come ospite fisso il rapper Rancore. Ecco il calendario:

19 ottobre – Roseto degli Abruzzi , Pala Remo Maggetti DATA ZERO

25 e 26 ottobre – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 8 novembre – Padova , Kioene Arena

9 novembre – Rimini , RDS Stadium

15 novembre – Bari , Palaflorio

16 novembre – Napoli , Palapartenope

22 novembre – Milano , Mediolanum Forum

23 novembre – Torino , Pala Alpitour