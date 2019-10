Federica Abbate live con ‘Finalmente… in tour’, le date

A pochi mesi dal singolo estivo con Lorenzo Fragola e a oltre un anno dall’EP In foto vengo male, Federica Abbate è pronta a partire in tour. Dopo alcune anteprime live e la doppia data milanese della scorsa primavera, Humble Agency annuncia le prime date confermate dell’atteso Finalmente… in tour, al via da Caserta il 16 novembre.

Un’occasione per apprezzare dal vivo il talento e la personalità di uno dei nomi femminili di spicco degli ultimi mesi del panorama italiano, dotata di una vocalità potente e contemporanea, e dalla penna diretta e senza filtri. Una miscela vincente di pop, urban ed elettronica.

Ecco il calendario (in aggiornamento):

16 novembre – Caserta , Smav Factory

, Smav Factory 23 novembre – Piacenza , Musicipercaso

, Musicipercaso 29 novembre – Milano , Ohibò

, Ohibò 6 dicembre – Parma , Pulp

, Pulp 13 dicembre – Seregno (MB), Il Ritorno

(MB), Il Ritorno 20 dicembre – Fucecchio (FI), La Limonaia

(FI), La Limonaia 21 dicembre – Perugia, The Circle Club

I biglietti sono disponibili tramite i canali abituali.