Emma Marrone: dal 25 ottobre il nuovo album ‘Fortuna’, la copertina

Si intitola Fortuna il nuovo album di Emma, la cui pubblicazione è stata annunciata per venerdì 25 ottobre. Il disco arriva mentre in radio Io sono bella mantiene la vetta della classifica airplay e verrà presentato live in concerto per la prima volta il 25 maggio all’Arena di Verona dove l’artista festeggerà i suoi primi dieci anni di carriera.

Non solo. Dal giorno dell’uscita di Fortuna, Emma incontrerà il pubblico per la prima volta in un instore live tour nelle principali città italiane. Disponibile in pre-save, l’album vede la Marrone impegnata sia come interprete sia come autrice di alcuni brani, tra cui la titletrack.

Le prevendite per la data all’Arena di Verona sono attive dalle ore 16 mercoledì 16 ottobre sul sito di TicketOne e dalle ore 1 di mercoledì 23 ottobre nei punti vendita e prevendita abituali. Tutti i posti dell’intero anfiteatro saranno numerati.