A Roberta Bonanno il Premio alla Musica dalla Fondazione Mazzoleni

In attesa di tornare a Tale e quale show (dal 25 ottobre 2019), dopo la partecipazione nel 2018, Roberta Bonanno ha ritirato a Venezia dove ha ricevuto il Premio alla Musica assegnato dalla Fondazione Mazzoleni che premia l’eccellenza Made in Italy.

Durante la premiazione Roberta ha sottolineato: “Sono contenta di aver ricevuto questo importante premio dalla Fondazione Mazzoleni in occasione della serata di Gala nella bellissima cornice di Venezia. È stata un’emozione forte che mi incita a proseguire con impegno il lavoro che da anni mi da tante soddisfazioni“.

Intanto, è in radio il singolo Osa, che l’artista racconta così: “È la sintesi perfetta di ciò che mi ha portato a non mollare mai. Non lascio mai nulla al caso e questo brano racconta per filo e per segno la mia indole da guerriera. Non mi arrendo facilmente e non trovo pace finché non ci sbatto la testa, rompendomela a volte. Nella mia vita ho scelto di portare con me nella valigia delle mie esperienze i rimorsi senza lasciare mai spazio ai rimpianti!”