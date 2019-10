Sfera Ebbasta e Andrea Petagna aprono il food corner ‘Healthy Color’

Mercoledì 16 ottobre apre a Milano (via della Moscova 14) Healthy Color, Healthy Food Corner del rapper multiplatino Sfera Ebbasta e del calciatore di Serie A Andrea Petagna. Musica e sport si incontrano, quindi, per un progetto che mette al centro salute, alimentazione e sostenibilità.

“In una società sempre di corsa nutrirsi in modo corretto non è mai facile e scontato. Da sportivi e amanti della forma fisica Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei corner food attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare – dichiarano Sfera Ebbasta ed Andrea Petagna- Prendersi cura di sè stessi e volersi bene sono atti di fondamentale importanza che dipendono anche dalle nostre scelte alimentari quotidiane in quanto Il cibo è vita ed energia”

Nel menù ampia scelta per una dieta variegata: dai coloratissimi poke hawaiani alle açai bowl, dalle tartare di pesce e di carne agli avocado ripieni, sino alle insalate, agli smoothie bowl e i pancake. Healthy Color è 100% alcol free ed eco-friendly. Una curiosità decisamente color: il nome di ogni poke deriva dal colore del suo riso.