Piero Pelù: il nuovo singolo è ‘Picnic all’inferno’, dal 13 novembre il tour

In pausa dall’avventura Litfiba, Piero Pelù annuncia un nuovo singolo solista dal titolo Picnic all’inferno in cui viene ripreso musicalmente il discorso di Greta Thunberg a Katowice (Polonia) nel dicembre 2018 alla COP24. La potenza e il ritmo del rock, del blues e del gospel si fondono per creare un brano assolutamente innovativo, in cui il rocker conferma la sua eterna voglia di sperimentare e di allargare gli orizzonti della sua musica, senza mai perdere il suo marchio di fabbrica.

Picnic all’inferno è prodotto dallo stesso Pelù e da Luca Chiaravalli ed esce il 18 ottobre, in radio, digital download e streaming. A seguire, dal 13 novembre, il rocker sarà impegnato con il Benvenuto al mondo tour, sei concerti in altrettante importanti città italiane. Ecco le date (Friends&Partners):

13 novembre – Roma , Atlantico Live

, Atlantico Live 15 novembre – Bologna , Estragon

, Estragon 16 novembre – San Biagio di Callalta (TV), Supersonic Music Arena

(TV), Supersonic Music Arena 19 novembre – Milano , Alcatraz

, Alcatraz 20 novembre – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

(TO), Teatro della Concordia 22 novembre – Firenze, Tuscany Hall

Pelù sarà accompagnato sul palco dai Bandidos (Giacomo Castellano “James Castillo”- chitarra, Luca Martelli “Luc Mitraglia”- batteria, cori e sequenze, Dado Neri “Black Dado” – basso, doppia chitarra e cori). I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti di vendita e prevendita abituali.