Nazionale Cantanti e Nazionale Calcio TV in campo per il Memorial “Ciao Pà”

La Nazionale Cantanti e la Nazionale Calcio TV tornano in campo per ricordare Silvio Bonolis, padre di Paolo Bonolis, in occasione di una partita solidale a sostegno dell’Associazione Ce.R.S. Onlus per il progetto Adotta un Angelo. Ciao Pa’” VI° Memorial Silvio Bonolis, nato con il duplice intento di ricordare tutti i genitori che non sono più tra noi e promuovere progetti di solidarietà, è in programma a Frosinone, mercoledì 13 novembre alle ore 20.30 allo Stadio Benito Stirpe.

La Nazionale Cantanti, guidata dal suo Presidente Paolo Belli e la Nazionale Calcio TV capitanata da Paolo Bonolis si incontreranno ancora una volta per raccogliere fondi per contribuire al progetto Adotta un Angelo che si impegna a fornire gratuitamente un’Assistenza Domiciliare ai Bambini affetti da gravi disabilità, ovvero quei Bambini cosiddetti “ad alta intensità di cure” che devono affrontare ogni giorno immense difficoltà, a volte nemmeno immaginabili.

I biglietti sono disponibili in prevendita, in base ai settori, a un costo che va dai 25 euro per la tribuna d’onore ai 7 euro per le curve.