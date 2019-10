Michele Bravi: tre sold out e nuova replica a Milano INFO CONCERTI

Grande attesa per i nuovi appuntamenti dal vivo con protagonista Michele Bravi in versione piano e voce. Dopo il tutto esaurito delle prime tre date già annunciate, registrato a poche ore dalla messa in vendita dei biglietti, il cantante regalerà al pubblico un nuovo concerto domenica 20 ottobre alle ore 16:00, presso il Teatro San Babila di Milano.

Ecco tutti i live in programma:

18 ottobre SOLD OUT

19 ottobre SOLD OUT

20 ottobre ORE 16 NUOVA REPLICA

20 ottobre ORE 21 SOLD OUT

I biglietti per la nuova replica sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone; da domenica 20 ottobre a partire dalle ore 11:00 nelle prevendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.