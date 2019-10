Mara Maionchi alla scoperta della nuova musica italiana, seconda edizione del format

[CS] Cinque nuovi protagonisti per il format sviluppato da Billboard Italia insieme a Mara Maionchi: Coma_Cose, Dardust, Ernia, Ghemon, Chadia Rodriguez. La seconda stagione di Mara Impara – La nuova musica è in onda su Sky e NOW TV dal 14 ottobre ed è sempre disponibile on demand.

Come lo scorso anno, l’obiettivo è stato quello di allestire un roster di artisti rappresentativo delle attuali tendenze del panorama musicale italiano. Lunedì 14 ottobre è andato in onda il primo episodio di Mara Impara – La nuova musica, che ha ospitato la nuova stella della trap italiana Chadia Rodriguez.

Tra i prossimi generi che saranno toccati all’interno del programma c’è l’indie rap dei Coma_Cose, il mondo della produzione con Dardust, il rap con Ernia e il soul pop di Ghemon.

Per questa seconda edizione – in onda su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV, tutti i giorni dal 14 al 18 ottobre alle 19:55 (ad eccezione della puntata del 18 ottobre in cui l’orario di messa in onda è alle 19:20) – si è deciso di puntare sull’empatia tra la conduttrice e gli ospiti, il confronto generazionale e, naturalmente, la musica rimangono gli ingredienti principali di ogni episodio.

Main Partner di questa produzione sono SEAT, casa automobilistica di Barcellona,e HONOR che hanno fornito un supporto fondamentale per la realizzazione del format.

“La musica fa parte del DNA del marchio SEAT. Un format affine ai nostri valori e al modo in cui intendiamo comunicare con il pubblico, condividendo una passione, musicale, a cui crediamo moto”, ha detto Pierantonio Vianello, Direttore SEAT Italia. “Così, la presenza di SEAT in questa seconda stagione diventa l’occasione per condividere con il pubblico com’è cambiato il modo di ascoltare la musica quando si è al volante. Arona, il piccolo SUV urbano del marchio, integra soluzioni tecnologiche all’avanguardia come Amazon Alexa, Shazam o Spotify, la connettività Full Link, l’impianto BeatsAudio Sound System, la radio DAB+, permettendo la fruizione musicale continua, comoda e sicura anche durante la guida”.

“La mission di HONOR, è quella di contribuire alla creazione di un nuovo mondo, sempre connesso che permetta ai giovani di esprimere il proprio potenziale. HONOR è infatti il brand di smartphone nato per la Gen Z, per soddisfare le loro esigenze e incontrare le loro passioni, tra cui la musica” spiega Anya Zelenkov, Communication Manager di HONOR Italia “perciò abbiamo scelto di essere uno dei main sponsor nella seconda edizione del programma condotto da Mara Maionchi, alla scoperta delle nuove tendenze e talenti musicali che siano di ispirazione e stimolo per i più giovani”.