Alfa: dopo ‘Cin Cin’ arriva il singolo ‘Wanderlust’, il ricavato per progetti solidali

Si è fatto strada nelle ultime settimane grazie al singolo virale Cin Cin, ora Alfa (all’anagrafe Andrea De Filippi) presenta il suo nuovo brano Wanderlust! (Wanderlust Society / Artist First), in radio dal 25 ottobre. «Wanderlust è il mondo della creatività – spiega Alfa – dove ciascuno di noi si rifugia per ricercare la tranquillità.

È l’isola che non c’è, il paese delle meraviglie, il mondo dei sognatori…quando mi metto le cuffiette ed alzo il volume, la musica è il biglietto che mi porta a Wanderlust. In Wanderlust tutto è possibile, non ci sono né regole né limiti. I sogni non sono fatti per rimanere nel cassetto».

Il ricavato dagli ascolti del brano su Spotify verrà devoluto a L’Albero della Vita Onlus, impegnata ad assicurare benessere ai bambini, proteggere e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei minori, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza, in Italia e nel mondo.