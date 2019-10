The Script: il nuovo album ‘Sunsets & Full Moons’ dall’8 novembre TRACKLIST

Esce venerdì 8 novembre Sunsets & Full Moons, il nuovo atteso album del trio irlandese The Script già disponibile in pre-order. Anticipato dal singolo The Last Time, l’album suona come perfetta continuazione del disco d’esordio: entrambi arrivano, infatti, dopo momenti particolarmente difficili della vita di Danny O’Donoghue (voce, piano e chitarra) che ne ha riversato molti aspetti in musica insieme ai compagni Mark Sheehan (cori, chitarra) e Glen Power (batteria).

“Penso che questo sia il disco più intenso che abbiamo mai realizzato – afferma O’Donoghue – la nostra musica è sempre stata un punto d’incontro con il nostro pubblico, uno scrivere sui nostri sentimenti, e poi condividerli”.

“Nessun orpello, nessuna produzione elaborata, siamo solo noi che suoniamo come una band – aggiunge Sheehan in merito alla produzione, firmata dalla band stessa – Siamo semplicemente noi che facciamo quello che sappiamo fare meglio”.

Per O’Donoghue, il tema prevalente dell’album è molto semplice: “Non importa quanto tutto diventi triste e cupo, il sole sorgerà comunque di nuovo”. Di seguito copertina e tracklist di Sunsets & Full Moons:

Something Unreal The Last Time Run Through Walls If You Don’t Love Yourself Hurt People Hurt People Same Time Underdog The Hurt Game Hot Summer Nights

Da febbraio la band sarà in tour in Europa per presentare live Sunsets & Full Moons (per ora nessuna data in Italia, purtroppo).