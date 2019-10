Marco Mengoni: il singolo ‘Duemila volte’ VIDEO & TESTO

In radio e digitale dal 4 ottobre, il nuovo singolo di Marco Mengoni, Duemila volte, è accompagnato dal video ufficiale in rete dal 14 ottobre. La clip si apre con l’immagine di un Marco diverso da quello che conosciamo, solo e immobile chiuso dentro una stanza illuminata fiocamente, priva di porte e di finestre. L’unico contatto con il mondo esterno sembra essere un vetro nel quale, come su uno specchio, Mengoni riesce a vedere solo il riflesso di sé.

Man mano che il pezzo cresce, il mondo da fuori lo vede in uno scenario onirico, lo spia, lo filma, a rappresentare quanto possa essere diverso il modo in cui ci percepiscono gli altri rispetto a come vediamo noi stessi. Le immagini del video, ideato proprio da Marco e realizzato dal duo creativo Shipmate e da Giulio Rosati, accompagnano le note della ballad, contribuendo a raccontare quanto sia importante ma difficile allontanarsi, in qualsiasi relazione, per misurare la solidità del legame. Non c’è via d’uscita, occorre perdersi e perdere anche un po’ sé stessi per potersi ritrovare.

Il brano è uno dei tre inediti dal progetto Atlantico On Tour, doppio CD con l’album doppio platino Atlantico e 19 tracce dal vivo registrate durante il tour in Italia ed Europa.

Marco Mengoni Duemila volte TESTO

Vorrei provare a disegnare la tua faccia

Ma è come togliere una spada da una roccia

Vorrei provare ad abitare nei tuoi occhi

Per poi sognare finchè siamo stanchi

Vorrei trovare l’alba dentro questo letto

Quando torniamo alle sei

Mi guardi e mi dici che vuoi

Un’altra sigaretta

Una vita perfetta

Che vuoi la mia maglietta

Che vuoi la mia maglietta

Ho bisogno di perderti

Per venirti a cercare

Altre duemila volte

Anche se ora sei distante

Ho bisogno di perdonarti

Per poterti toccare

Anche una sola notte

Anche se siamo soli

Come l’acqua su Marte

Vorrei provare a non amare la tua faccia

Ma è come non portare gente ad una festa

Ci vuole troppo tempo

E noi crediamo nella fretta

Cerchiamo voli per andare a Londra

Vorrei scordarmi per un giorno di me stesso

Quando torniamo alle sei

Mi guardi e ti dico

Che vorrei un’altra sigaretta

Una vita perfetta

Vorrei la tua bellezza

Vorrei la tua bellezza

Ho bisogno di perderti

Per venirti a cercare

Altre duemila volte

Anche se ora sei distante

Ho bisogno di perdonarti

Per poterti toccare

Anche una sola notte

Anche se siamo soli

Come l’acqua su Marte

Potremmo anche restare un pò in silenzio

Mentre brucia lenta

E non pensarci più

Potremmo anche lasciare la paura

Chiuderemo gli occhi per saltare giù

Ho bisogno di perderti

Per venirti a cercare

Altre duemila volte

Anche se ora sei distante

Ho bisogno di perdonarti

Per poterti toccare

Anche una sola notte

Anche se siamo soli

Come l’acqua su Marte