Lali: fuori il singolo ‘Laligera’, online anche il videoclip ufficiale

Lali, la più grande popstar argentina, ha pubblicato il nuovo singolo che anticipa il suo quarto album di prossima uscita. Laligera – questo il titolo del pezzo – «è un singolo molto personale in cui racconto da dove vengo e dove sono cresciuta. Per quelli che mi conoscono già dopo tre dischi, è il mio modo di tornare alle mie radici per iniziare un nuovo capitolo – spiega Lali in merito al nuovo brano – Per coloro che non mi conoscono, è una lettera di presentazione.

A livello musicale c’è un’evoluzione completa, che mescola ritmi e nuovi suoni. L’ho scritto a Los Angeles con una squadra fantastica! La canzone e il titolo si riferiscono alla necessità di evolversi, di essere sicuri di sé andando oltre il proprio luogo di origine. Racconta come la ricerca della propria identità sia importante per realizzare il sogno di diventare una stella (almeno per me).

Laligera può essere associato a un termine con una connotazione negativa, utilizzato per definire una “donna facile”. Quello che sto cercando di fare è prendere questi concetti misogini usati erroneamente per riferirsi alle persone e dare loro un significato diverso. Propongo un universo completamente nuovo e sono molto felice ed emozionata di farvi ascoltare questa canzone!».

Insieme al brano è uscito anche il videoclip ufficiale, diretto da Orco e registrato in due intensi giorni di riprese in diverse località del Parque Patricios, un piccolo quartiere di Buenos Aires. Nel cast presenti anche due dei migliori amici e membri della famiglia di Lali, oltre a Gimena Acardi e Candela Vetrano, stelle della televisione argentina.