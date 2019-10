James Morrison: il nuovo singolo è ‘Glorious’ con Francesca Michielin

Esce il 18 ottobre – in radio e digitale – il nuovo singolo di James Morrison con la partecipazione di Francesca Michielin. Il brano, intitolato Glorious, è un’inedita versione dell’omonimo pezzo contenuto nel suo ultimo disco. “Quando Claudio Ferrante di Artist First mi ha proposto Francesca per una cosa speciale in Italia, sono rimasto affascinato e sorpreso dalla sua voce e dalla sua cultura musicale … Francesca Rocks!”, ha spiegato il cantautore.

Gli fa eco la stessa Michielin: “Le canzoni di James Morrison sono in qualche modo diventate la colonna sonora dei miei ricordi d’infanzia e di adolescente – racconta Francesca – Sono onorata di far parte di questo progetto internazionale, di cantare in inglese con un grande artista e di aver avuto la possibilità di scrivere, anche in italiano, l’emozione che in Glorious è proprio quel sentimento giovanile che a distanza di tempo continua a rimanere acceso.”

Dopo quattro tour in giro per il mondo che hanno collezionato decine di spettacoli sold out, James Morrison è pronto a tornare il 17 ottobre all’Alcatraz di Milano per un’unica imperdibile data italiana durante la quale presentare, in anteprima, il nuovo singolo.