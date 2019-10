Dente: esce il nuovo singolo ‘Adieu’ che anticipa il prossimo album VIDEO & TESTO

È uscito, a tre anni dal precedente progetto, il nuovo singolo di Dente, intitolato Adieu (INRI/Artist First), brano pop malinconico che mette al centro un addio. «Adieu è una canzone liberatoria che parla di andare via, di cambiare, di provarci, di lasciarsi alle spalle e di lasciarsi andare – dichiara Dente – è una canzone naturale, quasi nuda, fatta di pochi e semplici accordi, scritta di getto e senza pensarci troppo su».

Il brano, in radio dal 18 ottobre, anticipa l’album di inedito atteso per il 2020 ed è accompagnato dal videoclip ufficiale con la regia di Van Khokhlov.

Dente sarà in concerto per due speciali appuntamenti di anteprima del tour 2020, prodotti da Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics:

3 dicembre – Milano , Santeria Toscana (SOLD OUT)

, Santeria Toscana 5 dicembre – Roma, Monk

Dente Adieu TESTO

Come fanno le onde del mare

A non stancarsi mai

Come fanno le stelle del cielo

A non spegnersi e poi

Com’è che gli anni che passano svelti

Sono fatti di minuti lenti

I ragazzi lo sanno bene

Quanto costa la fantasia

Che la fortuna passa tra le mani

Ma come sabbia scivola via

E se non giochi non vinci mai

Se non giochi non vinci mai

Salto sul treno faccio una follia

Ci metto la mia vita e dopo volo via

Ad ogni stella darò il tuo nome

Porta i miei saluti a questo mondo infame

Ma come sono lunghe le giornate

E queste notti senza te

Come sono lunghe le giornate

E queste notti senza te

La mattina non conosce la notte

Ma io le ho viste camminare vicine

Mentre la pioggia scendeva dal cielo

Brindavo da solo con un po’ di vino

Ma non sono solo le parole

Non sono solo le parole

Non sono solo le parole che uccidono

Anche il silenzio sa fare male

Adesso che il vento è veloce

Alzo la testa sento la mia voce

E vienimi a vedere

Che salto sul treno faccio una follia

Ci metto la mia vita e dopo volo via

Ad ogni stella darò il tuo nome

Porta i miei saluti a questo mondo infame

Ma come sono lunghe le giornate

E queste notti senza te

Come sono lunghe le giornate

E queste notti senza te

Salto sul treno faccio una follia

Ci metto la mia vita e dopo volo via

Ad ogni stella darò il tuo nome

Porta i miei saluti a questo mondo infame

Come sono lunghe le giornate

E queste notti senza te

Come sono lunghe le giornate

E queste notti senza te

Ma come sono lunghe le giornate

E queste notti senza te

Come sono lunghe le giornate

E queste notti

Senza di te