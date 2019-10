Fabri Fibra: il nuovo singolo ‘Come mai’ feat. Franco126, esce la prima raccolta

[CS] A due anni dal pluripremiato Fenomeno, Fabri Fibra torna con un nuovo singolo e un nuovo progetto. Come mai, scritto in collaborazione con Calcutta e Franco126, è il brano che anticipa Il tempo vola 2002-2020, la prima raccolta di successi di Fabri Fibra in uscita il 25 ottobre per Island Records.

Il tempo vola 2002-2020 conterrà tutte le hit di Fibra, 2 brani inediti e 5 outtakes mai pubblicate. Il progetto sarà disponibile in diversi formati, già in preorder su Amazon:

Triplo CD

Super Deluxe Box (include triplo cd, vhs, musicassetta, t-shirt, Squallor cd live)

Singles Box (include 19 cd singoli)

Vinile Outtakes (5 brani mai pubblicati in vinile)

Qui di seguito la tracklist del triplo cd:

DISC 1 – HITS

Come Mai (feat. Franco126) Lascia Un Segno (feat. Ernia & Rkomi) Fenomeno Vip in Trip Mal di Stomaco In Italia (feat. Gianna Nannini) Su Le Mani Come Vasco Incomprensioni (feat.Federico Zampaglione) Stavo Pensando a Te Le Donne Speak English La Soluzione Pronti, Partenza, Via! Chimica Brother (Rapstar) Bisogna Scrivere Luna Piena

DISC 2 – HITS

Rap in Vena Bugiardo Applausi per Fibra Vaffan***o Scemo Yazee Remix (feat.Nitro) Pamplona (feat. Thegiornalisti) Tranne Te Cronico Il Rap nel Mio Paese Non Fare la Puttana La Pula Bussò 2016 (feat. Gemitaiz) Panico (feat. Neffa) Dalla A alla Z Prima Che Sia Domani (feat. Al Castellana) Money for Dope 2017 Idee Stupide (feat. Diego Mancino) Alla Fine di Tutto Questo Il Tempo Vola

DISC 3 – OUTTAKES

Mai Smesso (tratto dalle session di “Fenomeno”) Quentin Tarantino (feat.Side Baby) (tratto dalle session di “Squallor”) Nel Bene o Nel Male (tratto dalle session di “Fenomeno”) Cane Mangia Cane (tratto dalle session di “Squallor”) Fenomeno (Early Demo)