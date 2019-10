Live – Non è la d’Urso, 13 ottobre: anticipazioni puntata con Asia Argento

[CS] Domenica 13 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con Live – Non è la d’Urso il programma di VideoNews condotto da Barbara d’Urso. Tanti ospiti ed interviste esclusive: Asia Argento e Alba Parietti sfideranno insieme 5 agguerritissime sfere.

Per la prima volta in studio Sara Tommasi, che dopo aver vissuto anni dolorosi, decide di cambiare vita e di raccontarsi ai microfoni di Barbara d’Urso.

E ancora, Clizia Incorvaia, moglie di Francesco Sarcina, dirà la sua verità riguardo il presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, loro amico e testimone di nozze.

Infine, a Live – Non è la d’Urso, Ivana Spagna, Franco Gatti e l’attrice Marina Giulia Cavalli confesseranno di avere contatti con i defunti. In particolare, Marina Giulia Cavalli, racconterà, per la prima volta, di parlare con la figlia avuta dall’ex marito Roberto Alpi, scomparsa nel 2015 all’età di 21 anni.

Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il Live Sentiment delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play.