I Black Eyed Peas e J Balvin insieme nel singolo ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’ VIDEO

I Black Eyed Peas tornano sulle scene musicali con la superstar del reggaeton J Balvin e insieme pubblicano il singolo Ritmo (Bad Boys For Life). Il brano, che fa parte della colonna sonora del film con Will Smith e Martin Lawrence, è la prima pubblicazione del gruppo con la nuova etichetta Epic Record.

“Volevo reinterpretare ‘The Rhythm of the Night’ di Corona dandogli un feeling minimale, futurista con sonorità afro-reggaeton. – spiega il co-fondatore dei Black Eyed Peas will.i.am – La canzone e il video rispecchiano perfettamente il nuovo immaginario che i Black Eyed Peas intendono esprimere”.

Online anche il video del brano, realizzato con immagini e sequenze del film Bad Boys for Life per la regia di Colin Tilley.

La scorsa settimana, i Black Eyed Peas sono partiti per il Brasile per partecipare a RockinRio. Voleranno poi in Australia e Nuova Zelanda per la prossima tappa del loro tour. Saranno inoltre protagonisti della cerimonia di chiusura dei SEA Games nelle Filippine.