Tauro Boys: al via il 19 ottobre l’Alpha Centauri Tour DATE LIVE 

Dopo il successo del primo album Alpha Centauri, i Tauro Boys annunciano l’Alpha Centauri Tour, nuovo show dal vivo in partenza nei club dal 19 ottobre. Giovanni Picchi (Yang Pava), Arduino Lancellotti (Prince), Maximilian Dello Preite (Maximilian) hanno debuttato discograficamente a giugno 2019 con dodici tracce anticipate dai singoli Bella bro feat. Side (prod. Close Listen) e Ready for War feat. Knowpmw (prod. Close listen e Peppe Amore).

“Abbiamo voluto fare un lavoro che mostri in pieno chi sono i Tauro Boys: una nuova realtà della musica italiana che non è trap e non è indie, siamo noi. Tre stelle con la voglia di conquistare tutti e tutto.”, raccontano i tre giovani.

Alpha Centauri, il sistema stellare che dà il nome all’intero progetto, è situato nella costellazione australe del Centauro ed è vicinissimo al nostro sistema solare. A occhio nudo appare come una stella singola, eppure è un sistema stellare triplo.

Ecco le date live in calendario:

19 ottobre – Bologna , Locomotiv

, Locomotiv 25 ottobre – Lomello (PV), La Parranda

(PV), La Parranda 31 ottobre – Noale (VE), Night And Day

(VE), Night And Day 2 novembre – Spresiano (TV), Anima Club

(TV), Anima Club 22 novembre – Sant’Egidio (TE), Dejavu

(TE), Dejavu 13 dicembre – Roma , Planet

, Planet 19 dicembre – Foggia , The Alibi

, The Alibi 20 dicembre – Milano , Magnolia

, Magnolia 18 gennaio 2020 – Parma, Pulp