Normal: il nuovo singolo è ‘Helium’ VIDEO

[CS] In radio, negli store e sulle piattaforme digitali Helium, il nuovo singolo di Normal, brano che parla della voglia di emergere e di spiccare il volo, che deriva dalla sensazione di claustrofobia che si prova quando la tua routine, la tua città e la tua casa iniziano a starti strette.

“Racconto – dice Normal – della contrapposizione tra la consapevolezza razionale che siamo solo un minuscolo e insignificante puntino nel mondo, e la voglia di sentirsi potenti e importanti. Helium esprime il desiderio di essere liberi e felici. Parla del bisogno di stravolgere la propria vita e di sentirsi realizzati. Helium è un grido di speranza e un incitamento a non mollare.”

Come nel testo vi è la contrapposizione tra la rassegnazione della prima strofa e la ferrea promessa di riscatto nel ritornello, nello stesso modo il cantato segue una lenta e malinconica linea melodica, per poi aumentare d’intensità, fino ad esplodere. Nell’inciso la scala ascendente delle armonizzazioni sottolinea l’idea di salita che si esplicita anche con la frase “I will rise”, ripetuta in maniera incessante e ostinata, come se fosse un auto incitamento o un processo che ormai non si può arrestare.

Ecco il videoclip ufficiale.