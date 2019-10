Gio Evan: in uscita il nuovo doppio album ‘Natura Morta’

[CS] È disponibile in preorder in vinile Natura Molta (1Day/Artist First), il nuovo doppio album di Gio Evan in uscita il 25 ottobre. Dal 14 ottobre sarà disponibile anche in presave e preorder digitale. Il nuovo lavoro racchiude un disco di 10 canzoni – 7 inediti, oltre ai singoli Himalaya Cocktail, Amazzonia e Scudo che hanno anticipato l’uscita dell’album, e 10 poesie.

In Natura Molta confluiscono tutte le doti di cantautore, poeta e performer di Gio Evan, che fanno di lui un artista unico nel panorama italiano.

All’uscita del disco seguirà la nuova tournée nei club Natura Molta Tour che prenderà il via il 27 novembre dai Magazzini Generali di Milano. Il tour è una produzione Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics; per tutte le info e gli aggiornamenti di calendario: www.baobabmusic.it

Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Con oltre 700.000 follower è il poeta vivente più seguito in Italia.