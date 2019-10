Angelica: annunciate le date di ‘In solo Tour Autunno 2019’ CALENDARIO

Dopo gli appuntamenti estivi, Angelica torna dal vivo con In Solo Tour Autunno 2019 (BPM Concerti/RC Waves), show che nella maggior parte delle date vedrà la cantautrice esibirsi in uno speciale set in solo con cui presentare il suo primo album solista Quando finisce la festa. Queste le prime date annunciate:

24 ottobre – Varese , Twiggy

25 ottobre – Como , Ostello Bello

29 novembre – Siena , Bottega Roots

11 novembre – Milano , ohibò FULL BAND

30 novembre – Roma , Le Mura FULL BAND

7 dicembre – Fucecchio (FI), Limonaia

(FI), 8 dicembre – Carpi (MO) , Mattatoio

(MO) 28 dicembre – Pordenone , Capitol

L’ultimo singolo tratto dall’album è Due anni fa (Carosello Records), che conferma l’allure vintage e raffinato della cantautrice.