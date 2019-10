Tredici Pietro: dal 12 ottobre on stage con ‘Assurdo Tour’ DATE LIVE

Dopo il successo dell’EP Assurdo, Tredici Pietro è pronto a conquistare il pubblico dal vivo attraverso il suo Assurdo tour, al via il 12 ottobre. Per tutto l’inverno il giovane trapper sarà sui palchi delle principali città italiane per raccontare il proprio disco: “Assurdo – dichiara Tredici Pietro – è un progetto che aspettavo di fare uscire da mesi, un salto verso un modo sempre più personale di fare musica.

Non sapevamo cosa sarebbe uscito fuori, io e Mr monkey abbiamo seguito un flusso che ci ha portato ad avere, dalla prima traccia all’ultima, musica coerente con sè stessa, senza imporci alcun limite sonoro. Il disco abbraccia più sfere della nostra emotività e si proietta idealmente nel mondo musicale dei prossimi anni, è una sorta di anticipazione della strada che intendo percorrere senza pormi vincoli artistici e personali di nessun tipo.”

Di seguito le date in calendario (Thaurus Live):

12 ottobre – Forlì (FC), ControSenso

(FC), 26 ottobre – Firenze , Viper Theatre

, 9 novembre – Milano , Gate

16 novembre – Bologna , Locomotiv

, Locomotiv 30 novembre – Foggia , The Alibi

, The Alibi 7 dicembre – Mantova , Grand Cafè Mantova

14 dicembre – Roma , Goa Club

27dicembre – Sant’Egidio (TE), Dejavu

Non vedo l’ora di partire in tour con una prima ondata di date dal vivo. La dimensione live ti permette di interagire veramente con i tuoi fan, la prova del nove che ti ripaga di tutti i sacrifici fatti in studio. L’energia è al massimo così come la voglia di spaccare il palco per ricambiare il calore che mi hanno dato le persone che fino ad ora mi hanno seguito. Sarà una gran bella festa e uno scambio reciproco di sole good vibes (Tredici Pietro)