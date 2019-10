Salmo annuncia un tour mondiale per il 2020 tra Europa e USA, le date

[CS] Salmo annuncia il Playlist Worldwide Tour 2020 che lo vedrà protagonista sui palchi di sedici città in Europa e negli Stati Uniti. Dopo il grande successo dello show 2019 che ha registrato oltre 220 mila spettatori, il prossimo anno l’artista partirà per la sua prima tournée mondiale che si aprirà il 16 marzo a Madrid per concludersi il 27 aprile a Los Angeles.

Ecco tutti gli appuntamenti:

16 marzo – SPAGNA – Madrid @BUT

Fuori dal 5 luglio 2019 Machete Mixtape 4 (Machete Empire Records/Sony Music Italy), il primo album, già certificato disco di platino, firmato a nome MACHETE che, a 10 anni dalla sua fondazione, consacra la crew più longeva d’Italia, attualmente composta dal “frontman” Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker.