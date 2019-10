Live – Non è la d’Urso, 06 ottobre: anticipazioni puntata e ospiti

[CS] Domenica 6 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con Live – Non è la d’Urso il programma di Videonews condotto da Barbara d’Urso.

Tanti ospiti ed interviste esclusive: Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi sfideranno insieme 5 agguerritissime sfere.

Torna in studio Adriano Panzironi, il guru della dieta più contestata del momento. Panzironi risponderà a nuove accuse dopo la maxi multa di oltre 250mila euro inflitta per «aver reiterato pratiche commerciali scorrette”. In studio testimonianze inedite contro il fondatore di Life 120.

Barbara d’Urso accoglierà Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, per un inedito uno contro tutti affronterà 5 vip seduti nelle temute sfere di Live.

Infine, a Live – Non è la d’Urso, la confessione di alcuni personaggi famosi che dichiarano: «Siamo senza soldi, fatichiamo ad arrivare a fine mese».

Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il Live Sentiment delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play.