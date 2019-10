Verissimo, 5 ottobre 2019: anticipazioni e ospiti puntata con Bar Rafaeli

Sabato 5 ottobre su Canale 5, dalle ore 16, nuovo appuntamento con Verissimo in cui la conduttrice Silvia Toffanin intervista in esclusiva la top model israeliana Bar Refaeli. Inoltre, dopo quattro anni di silenzio discografico, tornano a Verissimo, per la loro prima intervista tv dopo la lunga pausa, Kekko Silvestre e i Modà.

E ancora, per la prima volta insieme in televisione per raccontare la loro storia d’amore, Christian Vieri e Costanza Caracciolo, neo sposi e genitori della piccola Stella.

E sempre in tema di ‘prime volte’, prima intervista televisiva anche per Vittorio Magazzù, giovane protagonista, accanto a Giulia Michelini della seconda stagione di ‘Rosy Abate – la serie’.

In studio, infine, le attrici Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico, tra le protagoniste con Ambra Angiolini del film ‘Brave ragazze’.