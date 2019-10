Melaverde, 06 ottobre 2019: anticipazioni puntata alla scoperta della Romagna

[CS] Domenica 6 ottobre, alle ore 12.00 su Canale 5, nuovo appuntamento alla scoperta della Romagna con Melaverde, il programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni condotto da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.

Ellen Hidding entra in un laboratorio artigianale alla scoperta della tradizionale piadina romagnola. Vincenzo Venuto, invece, raggiunge delle colline nascoste per osservare una razza bovina tra le più antiche presenti in Italia: la Bovina Romagnola.

Inoltre, tutte le domeniche, alle ore 11.00, prima della trasmissione ‘ammiraglia’, va in onda Le storie di Melaverde, approfondimenti di temi già trattati ma riproposti in una chiave nuova.