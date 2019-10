“DREAMERS” in uscita il primo album della Band “Keep Cool Daisy”

“Dreamers” E’ il primo album della band Keep Cool Daisy. Dopo quasi 2 anni di lavoro, il disco finalmente esce il 4 ottobre del 2019, in formato digitale. L’album è stato prodotto dall’etichetta Groove It, con la quale la band collabora già da diversi anni.

“Sognatori” è il titolo di questo nuovo progetto, in fondo chi non ha mai pensato di viaggiare tra l’Est e l’Ovest del paese con ogni mezzo, soltanto per il gusto di andare? Da New York a San Francisco a Los Angeles, passando per Denver, Chicago, i deserti e le montagne, fino in Messico.Dove ogni angolo di strada è un’occasione per vivere la vita della gente “vera”.

Una musica che prende ispirazione da sonorità tipicamente americane, con sfumature country, blues e soul, affidata alla produzione artistica del bassista Antonio Petruzzelli. Per questo, la scelta di cantarlo in inglese.



Tutti i brani che ci accompagnano in questo percorso, sono caratterizzati dal timbro vocale di Max Piran, il quale ha gestito accuratamente anche il lavoro deri cori. Le chitarre acustiche ed elettriche di Simone Boffa, suonate sempre con gusto e attenzione, chiudono il cerchio.

Le 9 canzoni dell’album, scritte e arrangiate da Boffa, Petruzzelli e Piran, trovano nei 3 ospiti la ciliegina sulla torta. Apporto eccellente della ritmica di Alberto Pavesi alla batteria e Sandro De Bellis alle percussioni. La maggior parte delle tastiere e dei piani rhodes, sono stati straordinariamente suonati da Andrea Pollione. Le rimanenti tastiere, invece, registrate da Boffa, Petruzzelli e lo stesso Piran, che dal vivo oltre ad essere il cantante, è anche il pianista.