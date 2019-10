The Kolors feat. Guè Pequeno: il nuovo singolo è ‘Los Angeles’ VIDEO & TESTO

Da venerdì 4 ottobre è in radio e digitale Los Angeles, nuovo singolo dei The Kolors che in questo pezzo hanno deciso di coinvolgere il rapper Guè Pequeno. Con le sue atmosfere Anni Sessanta e Settanta, la canzone si muove tra Italia e LA sull’orlo di un bicchiere… E ad accompagnare l’uscita del brano è stato pubblicato anche il videoclip diretto da Gianluigi Carella.

The Kolors Los Angeles feat. Guè Pequeno TESTO

Sembra che parlo con il muro

facciamo a gara a chi è più duro

mi serve stare lontano

lontano da te

si te ne ho dette di cazzate

diglielo pure alle tue amiche

quelle che fanno paura,

paura anche a te

E la sigaretta vorrei non finisse più

Quante notti in bianco dentro a un calice

forse non ci andremo più

io e te a Los Angeles

sai quando ridi ma in realtà

vorresti piangere

l’ultimo drink e torno a casa

senza te

Su questo aeroplano

dall’alto Milano

è così piccola e bella

che mi ricorda te

è come se fosse sul palmo della mia mano

ma se lo stringo ho soltanto un drink vuoto e cenere

dici che sono bravo solo quando dormo

un altro euro un altro giorno

colpa di quello che mi gira attorno

sono rimasto sottofondo

senza senno, senza sonno

LA, sto volando posto 1A

con lei, tu rimani con qualcuno là

ok, c’est la vie, la mia vita

brucia in fretta come una siga

E la sigaretta vorrei non finisse più

Quante notti in bianco dentro a un calice

forse non ci andremo più

io e te a Los Angeles

sai quando ridi ma in realtà

vorresti piangere

l’ultimo drink e torno a casa

senza te

Ci credi che a volte

vorrei chiederti come stai

ma poi non lo faccio mai

sfidando la notte

cercando risposte lo sai

molto meglio non averle mai

Quante notti in bianco dentro a un calice

forse non ci andremo più

io e te a Los Angeles

sai quando ridi ma in realtà

vorresti piangere

l’ultimo drink e torno a casa

senza te.