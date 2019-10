Quarto Grado, 4 ottobre 2019: anticipazioni puntata, caso Vannini e Bibbiano

[CS] Venerdì 4 ottobre, alle ore 21:25, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna ad occuparsi del caso di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli morto a casa della fidanzata Martina Ciontoli, il 17 maggio 2015.

In primo grado, Antonio Ciontoli, padre di Martina, è stato condannato a 14 anni di carcere con l’accusa di omicidio volontario. Per gli altri componenti della famiglia, moglie e due figli, tre anni di pena per omicidio colposo. In secondo grado, la pena è stata ridotta a cinque anni di reclusione per omicidio colposo per Ciontoli e confermata di tre per gli altri familiari. Attesa a febbraio 2020 la sentenza della Cassazione.

Al centro della puntata anche la vicenda di Bibbiano. È cambiato qualcosa dopo le dichiarazioni di Claudio Foti, che ha parlato per la prima volta in TV proprio a Quarto Grado?

Lo psicoterapeuta della Onlus Hansel e Gretel, indagato per presunti affidi illegali di alcuni bambini, si è proclamato innocente e ha dichiarato di non aver mai sottoposto nessun paziente ad elettroshock.

Per segnalazioni, sempre attivi centralone e account Facebook e Messenger del programma.