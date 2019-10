Chadia: disponibile il singolo ‘Mangiauomini’ TESTO

È uscito in digitale, venerdì 4 ottobre, Mangiauomini, nuovo singolo di Chadia Rodriguez prodotto da Big Fish. Tra autocelebrazione ed empowerment femminile, il brano è stato annunciato attraverso una scommessa via TikTok, come fosse un breve spoiler che ha dato vita a una challenge che consisterà nel far duettare le fan con la rapper attarverso la funzione duetto: ogni sabato, Chadia sceglierà il video più bello e pubblicherà come post il duetto con la fan su Instagram e su TikTok.

Di origine metà marocchina e metà spagnola, si è distinta nel filone della trap italiana, portando un tocco di femminilità ma senza rinunciare all’impetuosità espressiva che caratterizza questo genere e ha colpito tutti per i suoi testi e la sua attitudine sfrontata e sessualmente esplicita che contraddistingue le sue colleghe d’oltreoceano, cosa tutt’ora assai rara in Italia, facendole andare a segno ogni singolo.

Chadia Rodriguez Mangiauomini TESTO

Capelli biondi senza le mèches

1,2,3,4 conto il cash

fanno gli spessi ma sono trash

dopo che chiavo li chiamo Flash

non ho bisogno che paghi la cena

portami sull’altalena

lasciamo la luce accesa

baby non sono Maria Maddalena

non sono una tipa all’antica

mi piace pure la tua tipa

porta lei e porta un’amica

e poi che Dio ci benedica

vengo da una via con le case rotte

ora voglio una doccia di banconote

meglio che ci penso da sola

rotoliamo dentro alle lenzuola.

Senti il beat, senti il beat

muoviti, muoviti, muoviti

muovi la testa, muovi la testa

fino a che vomiti, vomiti

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini.

Chadia ne ha fatte di brutte cose

brutta roba, come cosa?

zitto e fuma e metti Coma_Cose

la mia pussy manda in overdose (ahahahaha)

fanno la fila sui social (seh!)

per vedermi nella doccia

tutta liscia come Kojak (seh!)

fare piovere una boccia (ah!)

sono io l’uomo di casa

bro, questa cosa mi gasa

faccio una pianta che è una pianta grassa

tu se mi cerchi prova a chiamare la Nasa, yah

se hai animali da cortile (ah!)

se hanno qualcosa da dire (ah!)

gli farò stringere le palle (come?)

come l’ormone femminile (yeah).

Senti il beat, senti il beat

muoviti, muoviti, muoviti

muovi la testa, muovi la testa

fino a che vomiti, vomiti

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini.

(in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini

in giro mi chiamano la mangiauomini, uomini, uomini, uomini)

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini

droga, sex, money, flex

zero tipa, zero ex, zero pare, zero stress

mangiauomini, uomini.