Amici Celebrities, 5 ottobre 2019: anticipazioni puntata con ospiti Benji & Fede e Annalisa

La gara fra i sei vip ancora in gioco si accende: sabato 5 ottobre, in prima serata su Canale 5, va in onda il terzo appuntamento con Amici Celebrities condotto da Maria De Filippi. A confrontarsi, tra esibizioni di ballo e canto, sono rimasti:

Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Francesca Manzini e Raniero Monaco Di Lapio per la squadra Blu

Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia per la squadra Bianca

A giudicare le performance in studio sono Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette. Ospiti della serata: Al Bano, Giulia Michelini, Annalisa, The Kolors e Benji & Fede

Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Firma la regia Andrea Vicario.