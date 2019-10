AirPlay radio: Jovanotti, Mahmood e Avicii sul podio, Paradiso new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 40.2019 (dal 27 settembre al 3 ottobre 2019) che vede tornare al comando Prima che diventi giorno di Jovanotti (+4) superando così Barrio di Mahmood (secondo, -1) e Heaven di Avicii (terzo, -1). Secondo i dati EarOne, Tua per sempre di Elisa sale al quarto posto (+5) e precede Io sono bella di Emma (quinta, +1), Beautiful People di Ed Sheeran (sesto, -2) e Circles di Post Malone (settimo, +1). Completano la Top Ten Accetto miracoli di Tiziano Ferro (ottavo, – 5), Non avere paura di Tommaso Paradiso (nuova entrata al nono posto) e fk this up di Noëp (fk this up di Noëp).

Oltre a Paradiso, le più alte nuove entrate della settimana sono Shaken di LP (posizione 27) e Memories dei Maroon 5 (posizione 28). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].