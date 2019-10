Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno su TV8 con Vite da Copertina

[CS] Quando Giovanni Ciacci nella scorsa primavera annunciò la sua uscita di scena a Detto Fatto, in molti restarono di stucco. Un divorzio simile nessuno se lo aspettava. Ciacci era l’anima di quel programma (e lo si nota oggi, poiché in molti sui social manifestano malinconia per l’esperto di look).

Tuttavia in tanti immaginavano che lo stylist televisivo più famoso d’Italia si sarebbe inventato qualcosa, o avrebbe accettato altre sfide. Ecco perchè non c’è da meravigliarsi se lui, e la sua nuova compagna di viaggio, Elenoire Casalegno, hanno letteralmente sbancato gli ascolti su TV8 nelle prime puntate di Vita da Copertina.

Un risultato clamoroso, che per Ciacci segna anche una rivincita e una bella soddisfazione: lo share raggiunto col nuovo programma dimostra che è lui a essere abbonato al successo. E con Elenoire al suo fianco, per un usare una considerazione modera, non ce n’è per nessuno.

Giovanni Ciacci (facente parte dell’agenzia Alex Pacifico Management), in questo format si sbizzarrisce nel mondo del gossip, della mondanità, delle star. Il mondo a cui lui appartiene e che da sempre racconta senza filtri, ma anche con ironia, senza malizia… per far parlare ma soprattutto per riderci sopra.