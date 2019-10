Beba: fuori il nuovo singolo Tonica, prodotto da Rossella Essence

[CS] Tonica è il nuovo singolo di Beba prodotto da Rossella Essence, in radio da mercoledì 2 ottobre e disponibile su Spotify, Apple Music e tutte le principali piattaforme digitali per Island Records.

Tonica è un brano che si potrebbe sentire in un club e che allo stesso tempo cela un messaggio positivo, rivolto alle ragazze: curare il proprio corpo come un tempio, come un’arma per sentirsi più forti e libere. Il singolo, andando in controtendenza agli stereotipi del genere, invita a prendersi cura di se stesse per trovare la forza e la tenacia necessarie per emergere.

Con Tonica, Beba torna a collaborare con l’amica e producer Rossella Essence con cui fa squadra da ben tre anni, per una produzione che esalta e rende ancora più incisiva l’energia della giovane rapper.

Beba, rapper torinese, dopo aver preso parte a molti eventi hip hop e realizzato i primi street single, nel 2017 unisce il proprio talento a quello di Rossella Essence per proporre una musica dallo stile prettamente femminile: i temi affrontati nei testi e le produzioni musicali al passo coi tempi, unite a un’attitudine che non fa il verso agli uomini, infatti, definiscono subito un immaginario e un linguaggio inclusivi e, anche per questo, non comuni.

Nel 2019, Beba diventa la prima rapper a partecipare al format di culto Real Talk e la puntata che la vede protagonista è tra le più viste. Poco dopo pubblica un nuovo singolo, Male o bene, in cui rinnova la collaborazione con Lazza che, questa volta, rappa con lei.

Nell’estate, inoltre, colleziona un altro primato, partecipando al Machete Mixtape 4 e diventando la prima donna della saga di culto della crew fondato da Salmo, Slait ed Hell Raton.