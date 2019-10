MTV EMAs 2019: Ariana Grande la più nominata, le nomination per Best Italian Act

Annunciate le nomination per gli MTV EMAs 2019, che vedono in testa Ariana Grande con sette nomination tra cui Best Artist, Best Video e per Best Song insieme a Shawn Mendes. Seguono, per la prima volta in nomination, Lil Nas X e Billie Eilish con sei nomination ciascuno e J Balvin con cinque nomination tra cui Best Artist. Subito dietro, con quattro nomination Lizzo e Taylor Swift, anche loro tra le altre per la categoria Best Artist.

Per il Best Italian Act, invece, i nominati sono:

Coez

Elodie

Elettra Lamborghini

Mahmood

Salmo

Le votazioni sono aperte fino alle 23.59 del 2 novembre su mtvema.com.

Gli MTV EMAs 2019 si terranno domenica 3 novembre al FIBES, Centro Fiere e Congressi di Siviglia, trasmessi in diretta sul network globale di canali MTV in oltre 180 paesi. In Italia saranno in onda su MTV (su Sky canale 130) – ore 20 Red Carpet Show e dalle 21 Main Show – e in streaming su NOW TV.

Per prendere un po’ in giro gli artisti, MTV ha svelato ai fan i nomi degli artisti in nomination per “Best Artist”, “Best Video” e “Biggest Fans” attraverso delle immagini artistiche realizzate con la crema del famoso caffè spagnolo “cortado”. Tutti i video sono stati rivelati tramite le piattaforme digital di MTV e dei media partner.