Premio ‘I Sassi d’Oro’ alla carriera a Piero Angela, tutti gli ospiti

[CS] Matera, capitale europea della Cultura 2019, è pronta a riaccendere i riflettori su I Sassi d’Oro, un appuntamento giunto alla sua quarta edizione, che premia mestieri e professionalità del cinema in una cornice unica al mondo 4 ottobre. Monica Maggioni conduce la serata di premiazione, assegnando i celebri “I Sassi d’Oro” a personalità del cinema e della Tv che si dono distinti per l’eccellenza nella loro professione.

Ad attribuirli, una giuria composta, tra gli altri, da Irene Bignardi, Roberta Mattei, Stefano Dominella, Damiano La Terza, Carlo Fumo. Tra i premi assegnati, spicca l’omaggio alla carriera a Piero Angela per il suo impegno alla divulgazione scientifica, culturale e televisiva, che lo riceverà proprio nella città della Cultura 2019.

Ancora top secret la lista ufficiale degli altri premiati ma a “Casa Cava”, uno splendido anfiteatro all’interno dei Sassi patrimonio dell’UNESCO, sono attesi: Paola Minaccioni, Giorgio Tirabassi, il regista Roberto Cenci, Ludovica Nasti (giovane rivelazione della serie TV L’amica geniale), Giampaolo Letta AD di Medusa , Marco Belardi AD di Lotus Production, Luca Abete di Striscia la notizia.

Madrina di questa edizione sarà l’attrice Roberta Giarrusso.

Il 3 ottobre alle 19.30, come evento speciale che anticipa la premiazione del giorno dopo, lo storico cinema Il Piccolo di Matera ospiterà la proiezione del film Il Grande Salto diretto ed interpretato da Giorgio Tirabassi che, insieme alla protagonista Roberta Mattei, saluterà la città ed incontrerà il pubblico.

Non mancherà il consueto appuntamento con i giovani con Laboratori, workshop, residenze artistiche. Per finire le novità di quest’anno I Sassi d’Oro inizierà la prima fase di Internazionalizzazione consegnando un premio speciale a New York il 19 novembre all’interno del Festival Italian Movie Awards.